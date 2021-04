A Jerez Valentino Rossi è il più vincente di sempre: record e statistiche del Gp di Spagna

E’ tutto pronto a Jerez de la Frontera per il 35° Gp di Spagna di MotoGP. Oggi si accendono i microfoni, con i piloti che racconteranno le loro sensazioni nei meeting con la stampa ed in conferenza, dopo la gara di Portimao ed in vista della nuova sfida spagnola.

Marquez torna lì dove il suo incubo è iniziato, pronto ad affrontare quindi una sfida doppia. La Yamaha cercherà di confermarsi, ottenendo una nuova vittoria dopo i successi nelle prime tre gare dell’anno, mentre Rossi proverà a migliorarsi e risolvere i problemi che gli hanno impedito di far bene nei primi Gp, in una pista che tanto ama e dove ha vinto tante volte.

Il circuito di Jerez

Costruito nel 1986, ha ospitato il suo primo Gran Premio un anno dopo, il circuito di Jerez è oggi uno dei luoghi più popolari della MotoGP e il punto focale per una città fanatica dello sport. Situata in una leggera valle nel sud della Spagna, Jerez è benedetta da un clima sempre buono e da uno splendido scenario, le sue numerose tribune offrono le strutture di osservazione perfette per un massimo di 250.000 spettatori.

Con due circuiti stradali alternativi (4.423 me 4.428 m), che sono stati riasfaltati nel 2005, Jerez è un luogo popolare utilizzato da molte squadre di corse per i test durante tutto l’anno, mentre le sue strutture aziendali e multimediali recentemente aggiornate si sono rivelate un’aggiunta popolare al complesso. Anche altre strutture come la torre di controllo e le scatole dei box sono state notevolmente migliorate.

Il circuito Angel Nieto è lungo 4.4 km, ha 13 curve, 5 a sinistra e 8 a destra, è largo 11 metri ed il suo rettilineo più lungo è di 607 metri.

Numeri e statistiche

Ogni categoria ha i suoi numeri: MotoGP, Moto2 e Moto3, infatti, percorrono distanze diversi, così come differente è il numero di giri che i piloti effettuano per ogni categoria.

25 giri in MotoGp per una distanza totale 110.6 km

23 giri in Moto2 per unadistanza totale 101.7 km

22 giri in Moto 3 per una distanza totale 97.3 km

Vittorie

E’ Valentino Rossi il pilota della top class col maggior numero di vittorie: in MotoGP il Dottore ha trionfato ben 7 volte, dominando quindi la classifica dei successi sul circuito di Jerez, seguito da Marc Marquez e Jorge Lorenzo.

La classifica:

Valentino Rossi 7

Marc Marquez 3

Jorge Lorenzo 3

Pole position

Per quanto riguarda le pole position, è invece Jorge Lorenzo a dominare la classifica, a pari merito con Valentino Rossi: entrambi, infatti, hanno conquistato la pole 5 volte sul circuito di Jerez.

La classifica:

Jorge Lorenzo 5

Valentino Rossi 5

Quartararo 3

Record del circuito

Per quanto riguarda i vari record della pista, sono diversi i piloti che hanno conquistato un primato a Jerez.

All time lap: Quartararo, tempo 1’36.705, velocità 164.6

Miglior Race Lap: Marc Marquez, 1’38.051, velocità 162.3

Miglior pole: Quartararo, 1’36.705, velocità 164.6

Velocità massima: Dovizioso, 296.7

L’ultimo podio

I piloti hanno corso a Jerez lo scorso anno ed è stato Fabio Quartararo ad aggiudicarsi la vittoria, seguito sul podio dal suo attuale compagno di squadra, Maverick Vinales e da Andrea Dovizioso.