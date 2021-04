Real Madrid, solo coincidenze? Dietro la scelta dell’hotel in cui alloggiare si nasconde un po’ di… scaramanzia

Si disputano oggi le ultime partite dei quarti di finale di Champions League. Il Real Madrid, che all’andata ha vinto 3-1 contro il Liverpool, arriva al match di questa sera carico e motivato a far bene, certo di doversi difendere bene per evitare alla squadra avversaria di compiere un’impresa e ‘rubargli’ il pass per la semifinale.

La scelta dell’hotel

Non è ancora chiaro se sia solo una coincidenza o se lo staff del Real Madrid ha scelto tutto con consapevolezza, ma i più attenti e curiosi hanno notato che la squadra spagnola, alloggerà al Titanic Hotel, vicino ad Anfield. Un alberfo di lusso, “a 4 stelle si trova all’interno di un patrimonio mondiale dell’UNESCO e una delle zone più iconiche della città, Stanley Dock. Progettato da Jesse Hartley (Albert Dock), lo Stanley Dock si trova sul fiume Mersey e faceva parte del porto di Liverpool. Un tempo era il più grande e completo sistema di moli storici del mondo”, come riportato sul sito della struttura. Fin qui nulla di strano, ma facendo qualche ricerca è possibile scoprire che la partita del Real Madrid si disputerà oggi, 14 aprile, giorno nel quale avvenne la collisione con l’iceberg ed il transatlantico affondò, nel lontano 1912.