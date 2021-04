Real Madrid-Barcellona, gol spettacolare di Benzema: il colpo di tacco è una goduria [VIDEO]

Real Madrid-Barcellona regala subito spettacolo e si sblocca poco prima del quarto d’ora di gioco, grazie ad un gol stupendo di Karim Benzema. L’attaccante francese buca Ter Stegen con un pregevole colpo di tacco, segnando l’1-0 per i blancos su assist di Lucas Vazquez, il quinto in questo campionato. Una vera e propria perla quella del giocatore transalpino, arrivato a quota 19 nella classifica del Pichichi della Liga, un bottino niente male considerando le numerose partite saltate per infortunio. Adesso però Benzema è tornato e Zidane se lo gode: come conferma l’esultanza del francese subito dopo l’1-0. Ecco il video: