Quartararo come Cristiano Ronaldo: il francese esulta alla CR7 a Portimao [VIDEO]

Un eccellente Fabio Quartararo ha conquistato il Gp del Portogallo. Il francese della Yamaha, che quest’anno ha preso il posto di Valentino Rossi nel team ufficiale, ha ottenuto la sua seconda vittoria stagionale, dopo quella in Qatar, tagliando per primo il traguardo oggi sul circuito di Portimao.

Alle sue spalle si sono piazzati Bagnaia e Mir, con Morbidelli che ha ottenuto un buon quarto posto e Marc Marquez che he chiuso la gara del suo ritorno in pista con un positivissimo 7° posto.

Una vittoria preziosa quella di Quartararo, primo anche nella classifica piloti. Il francese ha voluto festeggiare imitando Cristiano Ronaldo: Quartararo è infatti sceso dalla sua moto e, dopo un salto in aria si è girato e ha fatto la classica esultanza dell’urlo “uuhh” di CR7.

Sporting excellence that even @Cristiano would be proud of! 😎

Flawless from @FabioQ20! 👏#PortugueseGP 🇵🇹 pic.twitter.com/6us0XEKdby

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 18, 2021