La scalata di Marvin Vettori continua. A distanza di quattro mesi dalla splendida vittoria ottenuta contro Jack Hermansson, ‘The Italian Dream‘ torna questa sera sull’ottagono per proseguire l’assalto al titolo mondiale dei pesi medi di MMA, combattendo nel main event della Fight Night UFC contro Kevin Holland.

Per il fighter trentino, attuale numero 6 del ranking, sarà una sfida tutt’altro che semplice contro lo statunitense, al momento decimo nella classifica di categoria e reduce da una dolorosa sconfitta subita lo scorso 20 marzo. Inizialmente, Marvin Vettori avrebbe dovuto combattere contro Darren Till, ma il britannico ha alzato bandiera bianca pochi giorni fa per via di un problema alla clavicola. Per questo motivo è stato scelto Kevin Holland per sostituirlo, mantenendo altissimo il livello dell’incontro. In caso di successo, ‘The Italian Dream‘ si guadagnerebbe l’occasione di combattere per il titolo mondiale, un sogno che insegue dal primo incontro combattuto in UFC.

LEGGI ANCHE: Marvin Vettori vs Kevin Holland: data, ora e canale tv del match

Quanti soldi vince Marvin Vettori?

Le borse in palio per i due fighters saranno molto consistenti, dal momento che si tratta di un main event UFC piuttosto importante. Le cifre che intascheranno Marvin Vettori e Kevin Holland non sono state ancora comunicate, ma è possibile intuire le somme analizzando il montepremi degli ultimi incontri che hanno visto i due fighters protagonisti. ‘The Italian Dream’ ha conquistato ben 147.000 dollari (circa 124.000 euro) dopo il successo su Jack Hermansson, cifra caratterizzata da 46.000 dollari per il match, 46.000 per la vittoria, 50.000 di bonus per il Fight of the Night, 5.000 di ‘incentive pay’. Kevin Holland invece ha incassato 110.000 dollari dopo la sconfitta contro Brunson del 20 marzo, mentre lo scorso 12 dicembre aveva guadagnato la bellezza di 255.000 dollari dopo il successo su Ronaldo Souza. Impossibile dunque definire la cifra che il vincitore si porterà a casa, ma sicuramente supererà i 150mila dollari.