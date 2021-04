Quanti soldi guadagnerebbe Sinner se vincesse il Masters 1000 di Miami? In palio una cifra da capogiro

Un vero e proprio momento di grazia quello che sta vivendo Jannik Sinner, riuscito a conquistare la finale del Miami Open, la prima in un Masters 1000 per il tennista italiano.

Un traguardo impressionante quello raggiunto dal 19enne di San Candido, che vuole adesso completare l’opera provando a battere Hurkacz, ultimo ostacolo che lo separa da una storica vittoria. Non sarà facile avere la meglio sul polacco, capace di estromettere dal torneo prima Tsitsipas e poi Rublev, due avversari di alto rango costretti a cedere sotto i colpi di Hurkacz. Quest’ultimo, in caso di vittoria, supererebbe proprio Sinner nel ranking ATP, che al contrario rimarrebbe davanti e si arrampicherebbe al 14° posto se dovesse spuntarla.

Terzo trofeo

Sul cemento della Florida, Jannik Sinner va a caccia del terzo trofeo in carriera, dopo aver messo già le mani su due tornei ATP. Stavolta però la vittoria sarebbe di prestigio, visto che andrebbe a conquistare il Masters 1000 di Miami, competizione seconda solo ai quattro Slam stagionali. Nel caso in cui dovesse vincere, Sinner eguaglierebbe Fabio Fognini, capace di vincere il Masters 1000 di Montecarlo nel giorno di Pasqua, come potrebbe accadere proprio al 19enne di San Candido.

Montepremi

Ma quanti soldi guadagnerà Sinner in caso di vittoria al Masters 1000 di Miami? Il montepremi è davvero succulento, l’azzurro infatti si metterebbe in tasca ben 300.110 dollari (circa 255mila euro), che andrebbero ad aggiungersi al quasi milione e mezzo di euro conquistato in carriera. Bottino questo che tiene conto solo dei guadagni ottenuti dalle prestazioni sportive, escludendo quindi gli introiti provenienti dai vari sponsor. Se Sinner invece dovesse perdere la finale contro Hurkacz, dovrebbe accontentarsi di 165.000 dollari (circa 140mila euro), una cifra consistente ma non al livello dell’assegno che l’azzurro riceverebbe in caso di vittoria.