Quanti soldi ha vinto Vettori battendo Holland? Cifra ‘ridotta’ a causa della… poca spettacolarità del match

Quanti soldi ha guadagnato Marvin Vettori grazie alla vittoria su Kevin Holland? La cifra non era stata comunicata prima dell’incontro tenutosi sabato a Las Vegas, ma è stata resa nota a distanza di alcune ore dal successo di ‘The Italian Dream‘. Il fighter di Mezzocorona si è portato a casa ben 104.000 dollari, pari a circa 87.200 euro, una somma di tutto rispetto che fa lievitare a circa 688.000 dollari (circa 579.000 euro) il guadagno in carriera ottenuto da Marvin Vettori.

La cifra

La cifra intascata per la vittoria centrata nel main event della Fight Night UFC di Las Vegas è così suddivisa: 49.000 dollari (circa 41.200 euro) per la partecipazione al match, 49.000 dollari (circa 41.200 euro) per la vittoria, 6.000 dollari (circa 5.050 euro) di ‘incentive pay’. Niente da fare per i 50.000 dollari derivanti dal ‘Fight of the Night‘ (ossia il miglior combattimento della serata), andato a Julian Marquez impegnato in un combattimento di contorno. Lo statunitense è riuscito a convincere l’UFC a elargirgli questo particolare premio, risultando più spettacolare di Vettori che ha deciso di attuare una strategia poco coinvolgente.

La sfida con Adesanya

Ovviamente ‘The Italian Dream‘ ha incassato anche ulteriori introiti derivanti dalle sponsorizzazioni, una cifra non comunicata però ufficialmente. Il denaro però in questo momento non è nella mente di Vettori, che punta solamente a sfidare Israel Adesanya per il titolo mondiale dei pesi medi: il momento adesso è arrivato, non resta che attendere la data ufficiale per capire chi sarà il prossimo a prendersi lo scettro.