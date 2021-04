Quanti soldi ha vinto Sinner a Barcellona? Cifra consistente già in tasca, ma il torneo non è ancora finito

Jannik Sinner non si ferma più e, grazie alla vittoria ottenuta contro Andrey Rublev, stacca il pass per la semifinale del torneo ATP di Barcellona.

Una prestazione da urlo quella del 19enne di San Candido, capace di stendere nientemeno che un top-ten del ranking, recente finalista del Masters 1000 di Monte-Carlo. Un successo che permette a Sinner di scalare ulteriormente la classifica mondiale, salendo al 18° posto ma con la possibilità addirittura di arrivare nella top-15 in caso di successo sulla terra rossa spagnola. Intanto, l’azzurro si gode il lauto assegno che riceverà per il suo ingresso in semifinale, una cifra di tutto rispetto che potrà crescere ulteriormente nelle prossime ore.

LEGGI ANCHE: ATP Barcellona, Sinner supera Rublev e stacca il pass per la semifinale

Quanti soldi ha vinto Sinner a Barcellona?

Grazie alla vittoria ottenuta nei quarti di finale contro Andrey Rublev, il tennista italiano si è messo in tasca ben 69.480 euro, ossia la cifra garantita per l’accesso in semifinale dove se la vedrà con il vincitore del match tra Auger-Aliassime e Tsitsipas. Nel caso in cui l’alto-atesino dovesse imporsi anche nel penultimo atto del torneo, l’ingresso in finale gli garantirebbe un assegno di 111.600 euro, pronto a lievitare fino a 178.985 euro se Sinner dovesse vincere il torneo ATP di Barcellona.