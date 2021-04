Marvin Vettori continua a scalare il ranking UFC dei pesi medi, avvicinandosi clamorosamente al numero 1. Grazie alla vittoria ottenuta contro Kevin Holland sabato sera a Las Vegas, il fighter di Mezzocorona si è issato al terzo posto, salendo dunque ben tre gradini in seguito al successo centrato al cospetto dell’avversario americano. Un bel balzo in avanti per Vettori, che prima di sfidare Jack Hermansson a inizio dicembre non era nemmeno nella top-ten. Una crescita esponenziale che ha permesso al fighter italiano di scalare la classifica e guadagnarsi adesso la possibilità di sfidare Israel Adesanya, campione in carica dei pesi medi UFC.

Il precedente

Marvin Vettori non ha perso tempo e, subito dopo la vittoria contro Kevin Holland, ha chiesto immediatamente il confronto con Israel Adesanya, che detiene al momento il titolo mondiale dei pesi medi UFC. Il fighter italiano sogna di sfidare il nigeriano in Italia ad ottobre, ma al momento sul tavolo non c’è nulla: né un accordo e né una data relativa al possibile match. Non sarebbe comunque il primo confronto tra Adesanya e Vettori, dal momento che i due si sono sfidati il 14 aprile 2018, quando il nigeriano si impose per decisione non unanime al termine di un match tutt’altro che semplice. Al tempo Adesanya non era ancora campione del mondo, un titolo conquistato il 6 ottobre 2019 contro Robert Whittaker e difeso in due occasioni nel 2020: il 7 marzo contro Yoel Romero e il 27 settembre contro Paulo Costa.

Il ranking

La nuova classifica UFC dei pesi medi vede in testa l’australiano Whittaker, seguito dal brasiliano Costa e dal nostro Vettori, salito come anticipato al terzo posto grazie alla vittoria su Holland. I fighters che precedono l’italiano nel ranking potrebbero anch’essi avere una chance di rivincita contro Adesanya, ma l’ascesa di Vettori dovrebbe spingere l’UFC a organizzare un incontro proprio contro l’italiano. Ecco infine il ranking aggiornato al 13 aprile 2021:

Campione: Israel Adesanya (Nigeria)

1. Robert Whittaker (Australia)

2. Paulo Costa (Brasile)

3. Marvin Vettori (Italia)

4. Jared Cannonier (USA)

5. Derek Brunson (USA)