Lo splendido percorso compiuto al Miami Open ha permesso a Jannik Sinner di scalare il ranking ATP, arrampicandosi fino al 23° posto grazie alla finale raggiunta sul cemento della Florida.

Best ranking per il 19enne di San Candido, che avrebbe potuto anche salire più su se solo fosse riuscito a stendere Hurkacz nella finale del Masters 1000 di Miami. Nonostante la sconfitta, il risultato di Sinner è comunque di tutto rispetto, dal momento che l’azzurro non si era mai spinto fino all’ultimo atto di un torneo così prestigioso, dando un chiaro segnale della sua forza.

LEGGI ANCHE: Hurkacz cancella il sogno di Sinner, ma non chiamatela delusione…

La classifica ATP aggiornata

La nuova classifica ATP vede al comando sempre Novak Djokovic, nonostante il serbo sia fermo dagli Australian Open per via di un fastidioso infortunio. Il suo rientro dovrebbe avvenire con l’inizio della stagione sulla terra, che lo porterà poi a partecipare al Roland Garros 2021, Covid permettendo. Dietro Nole c’è il russo Daniil Medvedev (10030), seguito da Rafael Nadal (9670) e Dominic Thiem (8660). Quinto posto per Stefanos Tsitsipas (7040), alle sue spalle troviamo Alexander Zverev (6125) e Roger Federer (5875), rientrato da poco con l’apparizione di Doha. Completano la top ten Andrey Rublev (5400), Diego Schwartzman (3720) e l’azzurro Matteo Berrettini (3453), che sarà presente a Cagliari.

Gli azzurri

Detto di Berrettini, rimasto al numero 10 del ranking e primo azzurro in classifica, Fabio Fognini scende al 18° posto. Alle sue spalle troviamo Jannik Sinner, abile a guadagnare 8 posizioni con la finale del Masters 1000 di Miami, seguito da Lorenzo Sonego (n° 34), Stefano Travaglia (n° 69) e Salvatore Caruso (n° 87). Nella top-100 troviamo altri tre azzurri, con Lorenzo Musetti (n° 90, best ranking e in evidenza a Miami), Gianluca Mager (n° 91), Marco Cecchinato (n° 93) e Andreas Seppi (n° 96).

La top-ten della classifica ATP

1 SRB Novak Djokovic 11963

2 RUS Daniil Medvedev 10030

3 ESP Rafael Nadal 9670

4 AUT Dominic Thiem 8660

5 GRE Stefanos Tsitsipas 7040

6 GER Alexander Zverev 6125

7 SUI Roger Federer 5875

8 RUS Andrey Rublev 5400

9 ARG Diego Schwartzman 3720

10 ITA Matteo Berrettini 3453

Gli azzurri

10 Matteo Berrettini 3453

18 Fabio Fognini 2548

23 Jannik Sinner 2369

34 Lorenzo Sonego 1717

69 Stefano Travaglia 1024

87 Salvatore Caruso 876

90 Lorenzo Musetti 861

91 Gianluca Mager 843

93 Marco Cecchinato 834

96 Andreas Seppi 814