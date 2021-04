Quante posizioni ha guadagnato Sinner a Barcellona? L’obiettivo è staccare il pass per la… top-15

Jannik Sinner prosegue la sua scalata nel ranking ATP, puntando con decisione a quella top-ten che appare ormai ogni giorno di più alla sua portata.

Il 19enne di San Candido ha steso negli ottavi del torneo ATP di Barcellona lo spagnolo Roberto Bautista Agut, imponendosi in due set con il punteggio di 7-6, 6-2 dopo due ore di gioco. Un’autentica bestia nera per il numero 11 del mondo, battuto per la terza volta in poche settimane da Sinner, pronto adesso a sfidare nei quarti il temibile Rublev.

Quante posizioni ha guadagnato Sinner a Barcellona?

Grazie alla vittoria ottenuta contro Roberto Bautista Agut, Jannik Sinner ha guadagnato punti ma non posizioni nel ranking: l’azzurro è salito a quota 2458, rimanendo sul diciannovesimo gradino della classifica. Nel caso in cui dovesse battere domani il russo Rublev, a quel punto il tennista italiano aggancerebbe il diciottesimo posto, scavalcando Milos Raonic che lo precede. Arrivando poi in finale, salirebbe in sedicesima posizione che diventerebbe quattordicesima in caso di successo nel torneo ATP di Barcellona. Obiettivo top-15 dunque per Sinner, che dovrà vedersela con Rublev prima di iniziare a fare qualsiasi analisi.

