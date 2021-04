Quante posizioni potrebbe guadagnare Sinner a Miami? Tutte le proiezioni, trema anche… Fognini

La cavalcata di Jannik Sinner al Masters 1000 di Miami sta esaltando l’Italia intera, in estasi per le imprese che il giocatore 19enne sta centrando sul cemento della Florida.

Nel penultimo atto del torneo se la vedrà con Roberto Bautista Agut, testa di serie numero 7 del seeding, che rappresenta l’ultimo ostacolo prima della prestigiosa finale. Una partita complicata e difficile da portare a casa, ma Sinner ha già dimostrato di saper scalare anche le montagne più impervie, regalando soddisfazioni e sorprese anche nei momenti di chiara difficoltà. Sono tanti i punti che questa sfida mette in palio, un bottino che potrebbe cambiare il volto della classifica di Sinner e lanciarlo verso traguardi inaspettati fino a qualche settimana fa.

LEGGI ANCHE: Jannik Sinner e le sue… ultime volte: dalla perdita di qualcosa di importante alla cucina, tante curiosità sul tennista azzurro

Le previsioni

La vittoria nella semifinale del Masters 1000 di Miami vale ben 240 punti e, nel caso sia Sinner a prenderseli, salirebbe dal 24° al 21° posto del ranking mondiale, passando da 2129 a quota 2369 punti. Una scalata che il tennista azzurro potrebbe proseguire vincendo anche la finale del Masters 1000 contro il vincente della sfida tra Hurkacz e Rublev, che si incroceranno nell’altra semifinale. In caso di vittoria in finale, Sinner aggancerebbe addirittura la 14ª posizione, salendo a quota 2769, considerando i 400 punti messi in palio in finale per il vincitore. In tal caso, il 19enne di San Candido scavalcherebbe Fognini e diventerebbe il numero 2 d’Italia.

Pericolo Hurkacz

Jannik Sinner però deve tenere d’occhio Hubert Hurkacz, impegnato nell’altra semifinale del Masters 1000 di Miami. Il polacco potrebbe infatti scavalcare l’azzurro, ma solo centrando la finale con contemporanea sconfitta dell’alto-atesino contro Bautista Agut, in tal caso Sinner scenderebbe dal 24° al 25° posto. Se invece Sinner e Hurkacz dovessero affrontarsi in finale con la vittoria del polacco, l’azzurro finirebbe per essere 22°e non 21° nel ranking ATP del 5 aprile.

Le proiezioni

Sconfitta di Sinner in semifinale: 2129 punti, 24° posto (25° se Hurkacz va in finale).

Sconfitta di Sinner in finale: 2369 punti, 21° posto (22° se perde con Hurkacz).

Vittoria di Sinner in finale: 2769 punti, 14° posto.