Quando torna LeBron James in campo? I tifosi dei Lakers continuano a porsi questa domanda, impazienti di rivedere sul parquet il Prescelto, ormai ai box da parecchie settimane.

La franchigia giallo-viola ha da poco recuperato Anthony Davis e adesso attende con ansia l’altra stella del roster, così da chiudere al meglio la regular season e prepararsi alla difesa di quell’anello conquistato meno di un anno fa. Il mese di aprile non è stato per nulla facile per i Lakers, costretti a incassare ben 7 sconfitte in 12 partite disputate, un bottino che ha spinto i giallo-viola addirittura al quinto posto a Ovest con un gap non indifferente dalla capolista Utah.

Quanto torna LeBron James?

Considerando lo scarno bottino conquistato nelle ultime 4 settimane dai Lakers, ecco che il rientro di LeBron James appare come la chiave per la ripresa. Stando al post pubblicato su Instagram dall’assistente allenatore Mike Penberthy, pare che il Prescelto sia prossimo al rientro in campo. “Coming soon, è sempre bello ascoltare le sue opinioni e sui pensieri in panchina, ma direi che è già pronto” le parole pubblicate a corredo di una foto in cui i due discutono a bordocampo. Insomma, il rientro in campo di LeBron James è ormai vicino e, con l’aggiunta di Anthony Davis, i Lakers sono pronti a riprendere quel filo di vittorie interrotto con l’assenza delle due stelle statunitensi.