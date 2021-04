“Vai fuori sporco truffatore”, social scatenati contro Neymar: gli insulti arrivano da un celebre cantante

Serata amara per il Paris Saint-Germain e per Neymar, sconfitti nell’andata della semifinale di Champions League dal Manchester City di Pep Guardiola, riuscito a imporsi con il punteggio di 1-2 al Parco dei Principi.

Un ko pesantissimo per i parigini, passati in vantaggio nel primo tempo con Marquinhos, prima di subire nella ripresa la rimonta firmata De Bruyne-Mahrez. Il numero 10 brasiliano è stato preso di mira sui social per il suo modo di giocare, Liam Gallagher non ha lesinato insulti e frecciate nei confronti di Neymar, accusandolo di essere uno sporco truffatore. L’ex frontman degli Oasis, nonché grande tifoso dei ‘citizens’, si è lasciato andare a duri epiteti nei confronti del brasiliano, che non sono passati inosservati ai suoi followers.

“Sniffa ket”

Un twittare continuo quello di Liam Gallagher, con Neymar sempre nel mirino: “Neymar sta sniffando ket, ci sta prendendo per il culo“. Una frase seguita poi da un’altra più pesante: “mandate fuori quello sporco stronzo tuffatore di Neymar“, condita da un altro tweet più diretto: “Neymar è solo un piccolo stronzo”. Dopo un consiglio a Guardiola: “metti Sergio Aguero e smettiamola di cazzeggiare”, Gallagher è tornato a pungere Neymar dopo il gol del sorpasso del suo City: “Giustizia sporco stronzo”.