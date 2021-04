Grandi sfide in arrivo su DAZN (Attiva ora il tuo abbonamento) con il turno infrasettimanale della Serie A e le emozioni del calcio internazionale.

Serie A

Mercoledì 21 aprile

La trentaduesima giornata di Serie A TIM su DAZN (Attiva ora il tuo abbonamento) si apre mercoledì 21 aprile alle 20:45 con l’incontro tra Juventus e Parma. Pre-partita, in diretta dall’Allianz Stadium di Torino con Diletta Leotta e Federico Balzaretti.

Telecronaca: Pierluigi Pardo e Massimo Donati

Dal campo: Davide Bernardi

Alle 20:45 il match tra Crotone e Sampdoria, ultima chiamata per le speranze salvezza dei rossoblù.

Telecronaca: Riccardo Mancini e Roberto Cravero

Dal campo: Pietro Scognamiglio

Giovedì 22 aprile

Alle 18:30 sfida per le posizioni europee tra Roma e Atalanta.

Pre partita, in diretta dallo Stadio Olimpico di Roma con Giulia Mizzoni e Simone Tiribocchi.

Telecronaca: Massimo Callegari e Alessandro Budel

Dal campo: Marco Russo

Sabato 24 aprile

La trentatreesima giornata di Serie A TIM su DAZN (Attiva ora il tuo abbonamento) si apre sabato 24 aprile alle 20:45 con l’incontro tra Sassuolo e Sampdoria. Pre-partita, in diretta dal Mapei Stadium di Sassuolo con Giulia Mizzoni e Dario Marcolin.

Telecronaca: Stefano Borghi e Simone Tiribocchi

Dal campo: Tommaso Turci

Domenica 25 aprile

Alle 12:30 appuntamento con Benevento – Udinese: riuscirà la squadra di Inzaghi ad allontanare la zona retrocessione? Pre-partita, in diretta dallo Stadio “Ciro Vigorito” di Benevento con Alessandro Iori.

Telecronaca: Dario Mastroianni e Roberto Cravero

Dal campo: Federica Zille

Alle 15:00 in campo la capolista con Inter – Verona.

Pre partita, in diretta dallo Stadio San Siro di Milano con Diletta Leotta e Federico Balzaretti.

Telecronaca: Pierluigi Pardo e Francesco Guidolin

Dal campo: Marco Russo

Calcio internazionale

Per il calcio internazionale, che nel fine settimana su DAZN (Attiva ora il tuo abbonamento) vedrà alcune delle migliori competizioni straniere, spicca:

CARABAO CUP

Domenica 25 aprile

Alle 17:30 l’imperdibile finale di Carabao Cup tra Manchester City e Tottenham in diretta dal Wembley Stadium, uno dei templi calcistici più importanti al mondo, nonché il secondo più grande in Europa dopo il Camp Nou. Pre-partita in compagnia di Ricky Buscaglia.

Telecronaca: Edoardo Testoni e Dario Marcolin

LIGUE 1

Domenica 25 aprile

Alle ore 21:00 Lione e Lille si giocano una fetta di titolo nello scontro diretto: come finirà?

Telecronaca: Alberto Santi

EREDIVISIE

Domenica 25 aprile

Alle 14:30 un classico del calcio olandese con Ajax – AZ.

Telecronaca: Tommaso Turci