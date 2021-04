Al via su DAZN il primo GP Europeo del Motomondiale 2021 che scende in pista venerdì 16 aprile con la prima giornata di prove libere del Gran Premio 888 del Portogallo a Portimao. Dopo una settimana di pausa, l’Algarve International Circuit si prepara ad accogliere i piloti delle tre classi. Una gara dove non mancheranno certo le sorprese con la sfida tra Ducati e Yamaha e soprattutto con l’attesissimo rientro di Marc Marquez, che torna a scaldare i motori in MotoGP dopo 9 mesi difficili. A commentare la classe regina su DAZN la coppia Niccolò Pavesi e Marco Melandri. A raccontare invece Moto2 e Moto3 le voci di Matteo Pittaccio e Roberto Rolfo.

Di seguito la programmazione di DAZN per il GP del Portogallo:

Venerdì 16 aprile

Dalle 10.00: Free Practice 1 – commento di Matteo Pittaccio (Moto2 e Moto3) e Niccolò Pavesi (MotoGP)

Dalle 14.15: Free Practice 2 – commento di Matteo Pittaccio (Moto2 e Moto3) e Niccolò Pavesi (MotoGP)

Sabato 17 aprile

Dalle 10.00: Free Practice 3 – commento di Matteo Pittaccio e Roberto Rolfo (Moto2 e Moto3); Niccolò Pavesi e Marco Melandri (MotoGP)

Dalle 13.35: qualifiche – commento di Matteo Pittaccio e Roberto Rolfo (Moto2 e Moto3); Niccolò Pavesi e Marco Melandri (MotoGP)

Domenica 18 aprile

Dalle 10.00: Warm Up – commento di Matteo Pittaccio e Roberto Rolfo (Moto2 e Moto3); Niccolò Pavesi e Marco Melandri (MotoGP)

Ore 12.20: gara Moto3 – commento di Matteo Pittaccio e Roberto Rolfo

Ore 14:00: gara MotoGP – commento di Niccolò Pavesi e Marco Melandri

Ore 15.30: gara Moto2 – commento di Matteo Pittaccio e Roberto Rolfo