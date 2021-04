Valentino Rossi in difficoltà, la scoperta di Jorge Lorenzo: “so cosa c’è che non va, ma adesso arrivano piste favorevoli”

Le prime tre gare della stagione 2021 di MotoGP non hanno di certo sorriso a Valentino Rossi: il Dottore sta affrontando serie difficoltà in pista e c’è chi sembra aver capito quale sia il suo problema. Jorge Lorenzo ha infatti commentato sul suo blog ’99 seconds’ le prestazioni del suo ex compagno di squadra.

Le parole di Jorge Lorenzo

”Senza dubbio, Valentino Rossi sta affrontando un periodo difficile. È stato vittima della prima caduta della sua stagione e fino a questo momento ha raccolto solo quattro punti. L’ho osservato con attenzione durante le prove libere, soprattutto quando era in scia a Bagnaia e la verità è che si muove con difficoltà sulla moto. Se lo compariamo soprattutto a Quartararo e Viñales, che pilotano in maniera molto più aggressiva, si nota come i movimenti di Valentino siano più rallentati. Nell’arco di un giro, questa dinamica ti costa diversi decimi“, ha spiegato il maiorchino.

”La nota positiva è che è stato un po’ più veloce, o comunque meno distante dai primi, rispetto al Gran Premio di Doha. La sua gara non è stata così malvagia, stava lottando per la decima posizione. Inoltre non dimentichiamoci che dopo il Portogallo arriveranno dei circuiti sicuramente a lui più favorevoli”, ha concluso l’ex pilota di MotoGP e 3 volte campone del mondol.