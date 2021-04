Il recupero di Tiger Woods procede a gonfie vele, il campione statunitense di golf ha postato la sua prima foto a distanza di due mesi dal terribile incidente che lo ha visto protagonista a Los Angeles.

Il vincitore di 15 Major è uscito fuori strada a grande velocità lo scorso 23 febbraio, procurandosi una frattura scomposta ed esposta alla gamba destra. Woods è stato subito operato presso Cedars-Sinai Medical Center, iniziando poi una lunga riabilitazione che ancora prosegue dopo aver lasciato l’ospedale il 17 marzo.

Il campo da golf

Tiger Woods ha postato sui social una foto in cui viene ritratto insieme al suo cane sul campo da golf che sta costruendo, lo statunitense si regge sulle stampelle e alla gamba destra porta un vistoso tutore. Un’immagine accompagnata da una didascalia che tradisce il buon umore di Woods: “il mio campo da golf sta procedendo più rapidamente del mio recupero, però è piacevole avere accanto un compagno di riabilitazione, il migliore amico dell’uomo“. Al momento delle dimissioni dall’ospedale invece, l’americano aveva scritto questo messaggio: “sono felice di annunciare che sono a casa e che sto continuando la mia convalescenza. Sono davvero grato per tutto il sostegno e l’incoraggiamento che ho ricevuto nelle ultime settimane, continuerò le cure a casa e lavorerò per diventare ogni giorno più forte“.