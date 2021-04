Un sarto in MotoGP, Pol Espargaro e la curiosa passione per l’uncinetto

Sono undici i punti conquistati da Pol Espargaro dopo le prime due gare del Mondiale 2021 di MotoGP, non proprio un debutto esaltante per lo spagnolo in sella alla Honda HRC.

Due appuntamenti complicati quelli in Qatar per la squadra giapponese, costretta a difendersi più che attaccare a causa dello scarso feeling della moto con il circuito di Losail. Il prossimo appuntamento in Portogallo dovrebbe essere meno ostico per la Honda, che dovrebbe schierare finalmente anche Marc Marquez al fianco di Pol Espargaro. Una notizia che non scalda eccessivamente l’ex KTM, come ammesso a DAZN Spagna: “il nostro rapporto è migliorato molto, anche se prima ci sono stati tanti alti e bassi. Non dobbiamo essere per forza amici. Nel box abbiamo un rapporto cordiale, questo aiuta l’armonia all’interno della squadra“.

Uncinetto

Oltre all’amore per le moto, Pol Espargaro ha rivelato di avere una curiosa passione che si trascina dai tempi della scuola, ovvero l’uncinetto: “avevamo alcune attività all’interno della scuola e una di queste era proprio il punto croce. Quando ho imparato, mi è piaciuto molto e ora sono ancora abbastanza bravo. Per esempio, quando i pantaloni o una camicia perdono un bottone, posso ricucirlo subito“. Infine, Pol Espargaro non ha fatto mistero di aver pensato anche al ritiro in passato, a causa di una terribile stagione: “c’è stato un anno, il primo in Moto2, che si è rivelato il più difficile della mia carriera sportiva. In quel momento, tante volte ho pensato se ne valesse la pena, per la fatica, il sacrificio, gli infortuni. Per fortuna poi ho deciso di proseguire e adesso eccomi qui“.