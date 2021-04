Perché Alessia Marcuzzi non conduce ‘Le Iene’? La show girl costretta a saltare la puntata del 13 aprile

Perché Alessia Marcuzzi non conduce ‘Le Iene’? Molti telespettatori si porranno questa domanda nel non vedere la nota conduttrice al fianco di Nicola Savino nella puntata del 13 aprile del programma di Italia 1. Ebbene, il motivo riguarda la positività al Covid del marito della Marcuzzi, che l’ha obbligata a rimanere in casa nonostante il primo tampone abbia dato esito positivo. In attesa di sottoporsi ad un altro test, Alessia Marcuzzi rimarrà in quarantena e dunque non potrà condurre ‘Le Iene’ nella puntata di martedì

Il messaggio social di Alessia Marcuzzi

A rivelare la situazione venutasi a creare è stata la stessa Alessia Marcuzzi con un post pubblicato sui propri canali social: “purtroppo mio marito la scorsa settimana è risultato positivo al tampone molecolare. Ovviamente si è subito auto-isolato e per ora sta bene. Io sono invece fortunatamente risultata NEGATIVA (ho già effettuato due tamponi molecolari) ma, come da protocollo, sono cautelativamente in casa in attesa di ulteriori controlli. Con molto dispiacere, a tutela delle persone che mi stanno accanto, e per rispetto della prassi, domani non potrò essere presente a Le Iene, che comunque seguirò da casa. Un bacio a tutti“.