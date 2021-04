Aleksander Ceferin non lascia, ma raddoppia. Dopo il pesante attacco ai 12 club fondatori della Superlega e le accuse ad Andrea Agnelli, il presidente della Uefa si è rivolto alle società inglesi che hanno sposato la nuova competizione.

Parole sentite e accorate espresse in apertura dei lavori del Congresso Uefa a Montreux, in Svizzera, chiedendo un passo indietro chiaro e deciso: “vorrei rivolgermi ai presidenti di alcuni club, inglesi principalmente: signori, avete fatto un grande errore. Alcuni dicono per avarizia, ignoranza del calcio inglese, altro, ma ora non importa. Tutti fanno errori. Però è il tempo di cambiare idea. I tifosi lo meritano. Se non per l’amore del calcio, che immagino alcuni di voi non sentono, per il rispetto di chi si dissangua per poter andare allo stadio a tifare la propria squadra e volere che il sogno si mantenga vivo. Fatelo per il popolo inglese, fatelo per il calcio. L’egoismo sta sostituendo la solidarietà. Il denaro è diventato più importante della gloria, l’avidità più importante della lealtà e i dividendi più importanti della passione. Per alcuni, i tifosi sono diventati clienti e le competizioni sono diventate prodotti. Con queste riforme stiamo costruendo il calcio del futuro, mentre alcune persone egoiste stanno cercando di uccidere questo gioco bellissimo”.

“La Juve era in B”

Ceferin ha poi proseguito il suo sermone anti-Superlega, facendo anche riferimento alla Juventus e all’Atalanta: “dove era il Manchester United prima che arrivasse Sir Alex Ferguson? E dove era la Juventus quindici anni fa? Per quanto ne so era in Serie B. Il calcio cambia, il calcio non appartiene a nessuno. O meglio, appartiene a tutti, perché il calcio fa parte del nostro patrimonio. Ci vuole rispetto per la storia, per la tradizioni e per tutti i club. Il calcio è dinamico e imprevedibile. Questo lo rende così bello. Noi abbiamo bisogno dell’Atalanta, del Celtic, dei Rangers, della Dinamo Zagabria e del Galatasaray. Abbiamo bisogno di questi club, perché le persone hanno bisogno di sapere che ognuno può sognare. Dobbiamo tenere il sogno vivo“.