La Ferrari va di fretta, la macchina del 2022 è già pronta: c’è la conferma di Mattia Binotto

Il Mondiale 2021 è appena iniziato, ma la Ferrari è già proiettata sulla stagione che verrà considerando i nuovi regolamenti tecnici che rivoluzioneranno le monoposto di Formula 1.

Nonostante questo campionato sia solo alla seconda tappa, Mattia Binotto non ha esitato a confermare come la maggior parte degli sforzi del team di Maranello siano concentrati sul 2022, anno in cui la Ferrari ha intenzione di tornare a vincere. Ciò non vuol dire che il 2021 verrà lasciato in balìa degli eventi, ma la priorità resta comunque la prossima stagione.

“Macchina già pronta”

Mattia Binotto ha parlato dei progetti della Ferrari ai microfoni di Sky Sport, sottolineando come la macchina del 2022 sia già pronta al computer: “questa è una stagione molto difficile, il 2022 è la nostra priorità assoluta. Dobbiamo anche fronteggiare il budget cup, affrontare il tetto di spesa, decidere come mettere le priorità, le risorse e i nostri sforzi. La macchina è già pronta al computer, si sta già vedendo in galleria del vento, poi come sempre sono i dettagli che faranno la differenza, aerodinamici e di altro tipo”.

Il GP di Imola

Soffermandosi poi sul fine settimana di Imola, Mattia Binotto ha sottolineato come la Ferrari stia già dando le prime importanti risposte: “i segnali sono incoraggianti in questo 2021, ma è ancora troppo presto per giudicare. La macchina è migliorata in rettilineo e in curva. Qui a Imola le condizioni sono molto diverse rispetto al Bahrain, ci sono delle condizioni fredde. Questa pista ci piace particolarmente, sappiamo anche quanto è importante per Ferrari, è una pista storica ed è ancora vicina a casa nostra, a pochi chilometri da Maranello”.