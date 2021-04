Spacca racchette e sputa in mezzo al campo: la Francia esclude Benoit Paire dalle Olimpiadi di Tokyo

Mazzata tremenda per Benoit Paire, che non potrà partecipare alle prossime Olimpiadi di Tokyo a causa dei suoi pessimi comportamenti tenuti negli ultimi mesi.

Il Comitato Esecutivo della Federazione francese di tennis ha deciso di escludere il numero 35 del ranking ATP dai Giochi, facendogli pagare alcuni atteggiamenti che non sono passati inosservati agli occhi dei vertici della Federtennis transalpina. L’ultimo in ordine di tempo è arrivato a Barcellona, subito dopo la sconfitta contro l’italiano Gaio, quando Paire ha distrutto una racchetta e preso a calci la rete, sputando infine in mezzo al campo come aveva fatto in passato a Buenos Aires. Lì inoltre il francese non scese in campo per l’ultimo game della partita, consegnando il successo a Francisco Cerundolo.

LEGGI ANCHE: Fabio Fognini non ci sta, presentato ricorso contro la squalifica di Barcellona: “scorretta e penalizzante”

La nota della Federazione francese

Di male in peggio questo 2021 per Benoit Paire, dal momento che questa decisione della Federtennis transalpina arriva a corredo di un bilancio di 1 vittoria e 10 sconfitte collezionate nei primi mesi del nuovo anno. Un bottino scarno, che lo ha fatto precipitare al 35° posto del ranking dopo essere stato 18° nel 2016. A pesare maggiormente però sono stati gli ultimi atteggiamenti di Paire, che hanno spinto la Federazione a escluderlo dai Giochi di Tokyo: “visto il ripetersi di comportamenti profondamente inappropriati da parte di Benoit Paire – si legge in una nota – il Comitato Esecutivo della Federazione francese di tennis, su proposta del direttore tecnico Nicolas Escudé e in consultazione con Sébastien Grosjean, capitano della squadra francese di Coppa Davis, ha deciso di escludere il giocatore da una possibile selezione per i prossimi Giochi Olimpici“.