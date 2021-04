Fa felice il Napoli ma non dimentica le sue origini: Osimhen alla ricerca di una donna senza una gamba

Si è ripreso il Napoli. Dopo averlo lasciato per 77 giorni e 14 partite a causa di un infortunio alla spalla e la positività al Coronavirus. Victor Osimhen si è lasciato finalmente tutto alle spalle, ritrovando fiducia e continuità al centro dell’attacco azzurro, sfruttando al meglio le occasioni concessegli da Gennaro Gattuso nell’ultimo mese.

Quando segna il nigeriano, il Napoli vince: sono 15 infatti i punti conquistati nelle cinque partite in cui l’ex Lille ha trovato la via del gol. Non solo contro la Sampdoria, ma anche con Atalanta, Bologna (andata e ritorno) e Crotone. Togliendo la lunga assenza dovuta al Covid e all’infortunio, Osimhen ha segnato un gol ogni 155 minuti nelle prime sette giornate e uno ogni 102 nelle ultime sette. Con lui in campo, la media punti a partita in Serie A del Napoli è di 2.06, che invece crolla a 1.64 quando il nigeriano resta a guardare.

Le bibite ai semafori

La dedizione e il sacrificio che Victor Osimhen mostra in campo sono valori figli del suo modo di essere, in particolare di quel carattere temprato sulle strade di Olusosun, quartiere a nord di Lagos dove vendeva bibite ai semafori per vivere. Giorni duri e difficili da superare, che hanno forgiato l’attaccante nigeriano nello spirito e nella mente, permettendogli di conquistarsi passo passo un futuro migliore. Un percorso iniziato con delle scarpette prese nella discarica più grande della città, diventate compagne di un viaggio partito in Nigeria e completatosi in Europa, dove Osimhen ha trovato la sua dimensione.

La donna nigeriana sui social

Nonostante giochi adesso in Serie A, il nigeriano non ha dimenticato le sue origini e sui social ha postato la foto di una donna senza una gamba che vende bibite per strada. Proprio come faceva lui: “questo è allo stesso tempo scoraggiante e di grande motivazione“. Parole che gli rispolverano in mente quei giorni complicati a Olusosun, lì dove tutto è iniziato e dove la mente di Osimhen torna spesso per ricordargli come niente accade per caso.