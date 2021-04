Un’Olimpia Milano da sogno: il canestro della vittoria all’ultimo secondo è pazzesco [VIDEO]

Una serata davvero spettacolare per gli appassionati di basket e soprattutto per i tifosi dell’AX Milano e, ovviamente, per tutta la società ed i giocatori.

La squadra di Giorgio Armani è riuscita in una spettacolare impresa, con una clamorosa rimonta all’ultimo secondo nella partita di Eurolega contro il Bayern, vinta 79-78.

Il canestro della vittoria di LeDay

A decidere il match è stata una giocata davvero incredibile, con un canestro di LeDay sulla sirena. Uno schema eseguito alla perfezione, con un passaggo perfetto fatto dalla rimessa laterale a LeDay, che ha lasciato di stucco gli avversari, segnando il canestro della vittoria. I tedesci tenteranno il riscatto giovedì, sempre al Mediolanum Forum di Milano.