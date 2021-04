Il portafortuna ‘Jerez’ e la voglia di riscatto: Valentino Rossi sa come si vince in Spagna

Il GP di Jerez evoca ottimi ricordi a Valentino Rossi, che sulla pista spagnola ha sempre ottenuto grandi risultati nel corso della sua carriera.

Proprio in Spagna è arrivato un anno fa l’ultimo podio in MotoGP del Dottore, giunto terzo al traguardo grazie all’intuizione di scendere in pista con un assetto utilizzato a inizio 2018. Podi ma non solo per Valentino Rossi a Jerez, anche la bellezza di ben nove vittorie tra cui quella molto contestata del 2005 quando si impose dopo il contatto all’ultima curva con Sete Gibernau.

Le sensazioni

Difficile però puntare alla vittoria nella gara di domenica, ma le sensazioni di Valentino Rossi in vista del GP di Jerez sono buone e potrebbe arrivare anche un ottimo risultato in pista. Lo ha confermato il pesarese al sito ufficiale Petronas: “Jerez è una delle piste nelle quali non vedo l’ora di correre durante l’anno perché ho tanti bei ricordi legati a questo tracciato. L’anno scorso, ad esempio, sono riuscito a salire sul podio in occasione del secondo weekend di gara. Il mio passo in gara in Portogallo era migliore rispetto alle corse precedenti, quindi mi approccio a questo fine settimana con più ottimismo in confronto alle altre vigilie. La pista di Jerez la conosciamo benissimo tutti e in tanti lì vanno forte, daremo il massimo nella speranza di tornare ad occupare le posizioni di vertice dove dobbiamo stare“.