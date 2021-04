L’All England Club è pronto per ospitare l’edizione 2021 di Wimbledon, dopo aver dovuto ingoiare nel 2020 il boccone amaro della cancellazione dovuta alla pandemia di Coronavirus.

Quest’anno però lo Slam londinese tornerà a regalare spettacolo, seguendo però morbosamente le norme anti-Covid dettate dal Governo britannico, pena multe salatissime e pesanti sanzioni anche per i giocatori. L’All England Club spera di poter ospitare sulle tribune anche il pubblico, magari il 25-30% della capienza totale, ma per avere la certezza bisognerà attendere i dati dei contagi nelle prossime settimane. Nel frattempo, i giocatori e tutti coloro che parteciperanno a Wimbledon 2021 sono stati messi in guardia sulle regole da rispettare.

Regole anti-Covid e bolla

L’attenzione per i contagi da Coronavirus in Inghilterra non è calata, dunque distanziamento e mascherine dovranno essere rispettati anche all’All England Club. Gli organizzatori hanno anche annunciato multe salatissime per i giocatori e le giocatrici che non rispetteranno le regole della bolla, andando addirittura incontro anche alla squalifica dal torneo. Non potranno essere affittate case agli atleti, i quali dovranno alloggiare obbligatoriamente in hotel prenotati dall’All England Club. Inoltre, gli spostamenti dalla zona di residenza ai campi dovrà avvenire con i mezzi dell’organizzazione, non in maniera privata. Infine, per quanto concerne i giudici di linea, quest’ultimi ci saranno e non verranno sostituiti con Hawke Eye.

Niente ‘Middle Sunday’

Una svolta epocale per lo Slam di Wimbledon arriverà però nel 2022, quando verrà eliminata la storica ‘Middle Sunday‘, ovvero la prima domenica del torneo solitamente utilizzata come riposo per tutti i tennisti. A partire dal prossimo anno dunque, non ci saranno pause nei 14 giorni di torneo, con i tennisti che scenderanno in campo consecutivamente per due settimane. Toccherà dunque ai famosi giardinieri dell’All England Club trovare una via per far sì che l’erba resista per tutto l’arco dello Slam, pur non avendo più a disposizione la ‘Middle Sunday‘ come riposo.