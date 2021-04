Juventus, spunta la nuova maglia per la stagione 2021/2022: tornano le tradizionali strisce bianconere [FOTO]

La nuova maglia della Juventus per la stagione 2021/2022 è stata svelata in anteprima dal sito specializzato ‘Footy Headlines’, che ha pubblicato quella che con ogni probabilità dovrebbe essere la divisa che il club bianconero indosserà l’anno prossimo. Addio alle strisce stilizzate per far ritorno ad una maglia più classica con righe bianche e nere più tradizionali, le quali dovrebbero soddisfare finalmente i tifosi. Al centro lo sponsor Jeep, mentre sul colletto spunta la scritta: “10 years at home” per ricordare il decennale dall’inaugurazione dell’Allianz Stadium, avvenuta l’8 settembre 2011. Ecco dunque l’anteprima della nuova maglia della Juventus per la stagione 2021/2022:

