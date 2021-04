Il week-end del GP di Imola reca con sé numerose novità, che non riguardano solamente gli orari di prove libere e Qualifiche. In occasione del secondo appuntamento del Mondiale di Formula 1, ci sarà infatti anche una modifica al programma delle mini-conferenze stampa che hanno caratterizzato la stagione 2020 e il primo GP del Bahrain.

Non ci sarà più una divisione per scuderie come è avvenuto fino a due settimane fa per motivi di Covid, ma dal GP di Imola gli incontri con la stampa saranno misti: ovvero la coppia sarà formata da piloti di diversi team. L’unico duo a rimanere insieme sarà quello dell’AlphaTauri, ossia Gasly e Tsunoda che parleranno insieme, mentre per gli altri ci sarà un diverso compagno di interviste.

Le coppie

Stando a quanto fatto sapere dalla Formula 1, il campione del mondo Lewis Hamilton parlerà in coppia con Sebastian Vettel, portando davanti ai media ben 11 titoli mondiali. Valtteri Bottas invece verrà accompagnato da Esteban Ocon, mentre Max Verstappen si presenterà in sala stampa con Mick Schumacher, legati fin dai tempi dell’adolescenza grazie all’amicizia di genitori Michael e Jos. Si divideranno anche i piloti della Ferrari: Charles Leclerc parlerà insieme ad Antonio Giovinazzi, mentre Carlos Sainz darà il via al giovedì di conferenze insieme a Sergio Perez.