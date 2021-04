Nuova classifica ATP, settimana storica per l’Italia: 4 azzurri nella top-30 mancavano da 44 anni

La nuova classifica ATP sorride all’Italia, che per la prima volta dal 1977 conta quattro giocatori nella Top-30. Un risultato ottenuto grazie a Lorenzo Sonego, riuscito ad arrampicarsi fino alla posizione numero 28 in seguito al successo ottenuto ieri al Sardegna Open, battendo in finale Laslo Djere.

Matteo Berrettini rimane saldo al decimo posto, Fabio Fognini conferma la sua 18ª piazza e Jannik Sinner invece sale di un gradino a si attesta 22°. In testa c’è sempre Novak Djokovic con 11963, seguito da Daniil Medvedev (10030) Rafael Nadal (9670) e Dominic Thiem (8660). Quinto Stefanos Tsitsipas (7040), che resta davanti ad Alexander Zverev (6125), Roger Federer (5875), Andrey Rublev (5400) e Diego Schwartzman (3720).

Gli italiani

Oltre ai quattro italiani presenti nella top-30, l’Italia ne conta altri sei nei primi 100 al mondo, con Stefano Travaglia stabile alla posizione numero 67. Sale invece Lorenzo Musetti, che diventa 84° grazie ai quarti ottenuti a Cagliari. Alle sue spalle poi troviamo Caruso (89°), Cecchinato (92°), Seppi (96°) e Mager (97°) tutti entro le prime 100 posizioni del ranking ATP.

La top-ten del ranking ATP

1) Novak Djokovic 11963 2) Daniil Medvedev 10030 3) Rafael Nadal 9670 4) Dominic Thiem 8660 5) Stefanos Tsitsipas 7040 6) Alexander Zverev 6125 7) Roger Federer 5875 8) Andrey Rublev 5400 9) Diego Schwartzman 3720 10) Matteo Berrettini 3453

Gli italiani nella top-100