La Ferrari vuole fare sul serio: ad Imola importanti novità sulla SF21

La Formula 1 si gode un’altra settimana di relax in vista del secondo appuntamento della stagione. Dopo l’esordio in Bahrain, dove a trionfare è stato un eccezionale Lewis Hamilton davanti a Max Verstappen e Valtteri Bottas, i piloti si sfideranno sul circuito di Imola dove la Ferrari sembra intenzionata a sorprendere i rivali.

Da Maranello circolano voci, infatti, che la SF21 presenterà ad Imola nuove funzionalità per aumentare il carico sul posteriore e l’interazione con le gomme. Dopo la gara del Bahrain, Leclerc aveva dichiarato che “pèstato fatto un passo rispetto al 2020, ma vogliamo lottare per le vittorie”. La Ferrari è pronta per dimostrare che ha abbastanza potenziale per lottare con i rivali nei circuiti di tutto il mondo.

Al Gp dell’Emilia Romagna saranno introdotti vari aggiornamenti al fondo piatto, in stile Mercedes e Aston Martin, in modo tale da guadagnare carico aerodinamico.

Allo stesso modo, lo ‘strato’ sotto il muso e i condotti di raffreddamento dei freni subiranno piccole modifiche nel loro design per accelerare il flusso d’aria verso il posteriore e migliorare l’interazione con le gomme Pirelli, mentre si lavora contro il tempo per rinnovare alcune parti del motore 065/6 non omologate dalla FIA e guadagnare qualche cavallo che metterà la Ferrari sulla scia di Mercedes e Honda. Uno sviluppo che si concluderà a Barcellona o Monaco, poiché a partire dall’estate e una volta che i disegni finali del telaio, della meccanica e del cambio della macchina della prossima stagione saranno stati consegnati al più alto organo del motorsport, tutti gli ingegneri Ferrari concentreranno i loro sforzi su costruire un’auto all’avanguardia che permetterà al Cavallino Rampante di aprire un ciclo di vittorie nel campionato dal 2022 e realizzare il sogno dei tifosi Ferrari: lottare per la vittoria e conquistare finalmente speciali trionfi.