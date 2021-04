Largo ai giovani! Anche Nadal fatto clamorosamente fuori dal torneo ATP Masters 1000 di Monte-Carlo

Dopo l’eliminazione di Fabio Fognini dal torneo ATP Masters 1000 di Monte-Carlo, avvenuta questo pomeriggio per mano di Ruud, tanti appassionati di tenni erano pronti a scommettere che Rafa Nadal avrebbe vinto il torneo a mani basse, senza troppe difficoltà.

Lo sport, però, è imprevedibile, ogni partita è una storia a sè, così come ogni torneo e non sempre gli atleti riescono a rispettare le aspettative. Ed è successo proprio questo a Monte-Carlo: Rafa Nadal è stato clamorosamente sconfitto oggi, ai quarti di finale del torneo in corso sulla terra rossa del Principato. A fare fuori il maiorchino è stato Rublev, che ha trionfato in rimonta dopo quasi tre ore di gioco col punteggio di 2-6, 6-4, 6-2. Dopo Djokovic e Zverev, oggi sono stati eliminati altri due big, Nadal ed il campione in carica Fabio Fognini.

Largo ai giovani

E’ arrivato il momento dei giovani, dunque: restano comunque due tennisti della top ten mondiale che scenderanno in campo per le semifinali, ovvero Tsitsipas, numero 5 del ranking ATP e Rublev, ottavo. Evans e Ruud, invece, sono fuori dai migliori 25, col britannico al 33° posto della classifica mondiale ed il collega norvegese al 27°.

Ma è l’età dei quattro semifinalisti a far pensare: tranne Evans, quasi 31enne, gli altri tre tennisti che domani giocheranno per staccare i due pass disponibili per la finalissima, sono dei giovani U24.