Yamaha in difficoltà a Doha, ma Valentino Rossi rassicura i tifosi: “la moto di Morbidelli fumava, ma non credo sia un problema”

Il weekend di gara del Gp di Doha non è iniziato col piede gusto per la Yamaha, in particolar modo per i piloti Petronas e Valentino Rossi. Il Dottore ha chiuso la prima giornata di prove libere con un 14° tempo per nulla soddisfacente.

Il nove volte campione del mondo, quindi, deve sperare in un miracolo nelle terze libere di oggi per potersi assicurare un posto direttamente nella Q2 di questa sera.

Problemi col grip

“Oggi ho sofferto parecchio con il grip posteriore, anche nel time attack, infatti non sono riuscito a ripetere il tempo che avevo fatto la settimana scorsa, 1’53″8, ed è un peccato perché sarebbe bastato per entrare nella top 10. Oggi però ero più lento e al momento sono fuori dalla Q2, quindi questo è un problema. Domani dobbiamo provare a trovare più grip al posteriore per cercare di essere più veloci. La settimana scorsa nella FP2 ero stato più veloce, perché avevo iniziato un run girando in 1’55″0-1’55″1, ma dopo alcuni giri avevo dovuto rallentare. Oggi invece ho fatto un long run ed ero più costante, avevo meno problemi. Diciamo che sono più costante, ma lento. Il problema quindi non è esattamente quello della settimana scorsa, ma il risultato non è buono, perché non sono abbastanza veloce“, ha affermato Valentino Rossi al termine delle Fp2 sul circuito di Losail.

Le qualifiche

“Penso che domani sarà molto difficile girare in 1’53” nella FP3 per entrare in Q2, ma dobbiamo provare a concentrarci sul passo perché anche da quel punto di vista non siamo abbastanza veloci. Poi proveremo a stare nelle prime due posizioni della Q1 per passare in Q2“, ha aggiunto il nove volte campione del mondo.

Problemi in entrambi i box Petronas

“Ho già abbastanza problemi io, quindi non mi sono preoccupato troppo di quelli di Morbidelli. Oggi la sua moto fumava, ma io non penso che sia un grande problema. Mi sembra che il motore sia a posto e non li ho visti troppo preoccupati. Poi Franco comunque è andato forte“, ha concluso il Dottore in riferimento alle problematiche riscontrate dal suo compagno di squadra Franco Morbidelli