A Portimao con un mix di emozioni forti! Valentino Rossi, il ritorno di Marquez e i tanti punti interrogativi

E’ tutto pronto per un nuovo weekend con i motori protagonisti. La MotoGP dopo le due gare in Qatar è tornata in Europa, con i piloti pronti a battagliare sulla pista di Portimao. Il Gp del Portogallo dà il bentornato a Marc Marquez, che finalmente torna in pista dopo 9 lunghi mesi lontano dalle gare, ma sarà una gara importante anche per Valentino Rossi.

Il Dottore, reduce da due weekend amari, nei quali l’unica nota positiva è stato il quarto posto in qualifica nella prima gara dell’anno, vive il weekend di Portimao con sensazioni ed emozioni contrastanti, ma importanti, che potrebbero spingerlo a fare davvero bene.

Da una parte, la voglia di riscattarsi, nelle piste europee che a lui piacciono tanto, partendo dunque proprio da Portimao, dall’altra il ricordo dell’addio al team ufficiale Yamaha: la gara portoghese, infatti, lo scorso anno è stata l’ultima in calendario. Dunque a fine gara è stato tempo di saluti e abbracci.

Come arriva Valentino Rossi a nuovov weekend di gara? Positivo e fiducioso, consapevole delle difficoltà, ma pronto a lavorare sodo.

Le parole di Valentino Rossi

“Sono felice di essere tornato in Europa, perché è tutto più facile. Partiamo da Portimao, che è una pista fantastica, direi unica, ma anche molto difficile, perché ha tanti saliscendi. Dopo un avvio difficile, dobbiamo provare ad essere più forti e più competitivi questo fine settimana“, ha affermato il Dottore.

“Abbiamo fatto principalmente delle modifiche di elettronica per migliorare l’inserimento in curva. Sono riuscito a guidare meglio e il mio passo è migliorato, anche se non abbastanza. Mi aspettavo di essere più forte in gara, ma almeno abbiamo fatto un passo avanti. Non saprei se c’è qualche legame tecnico per le gare sotto tono sia mie che di Franco. Non so di preciso cosa sia successo a lui, ma rimane il fatto che siamo andati peggio di quello che ci saremmo aspettati. Io speravo di fare meglio naturalmente, quindi bisogna lavorare forte e cercare di capire i motivi, anche perché le due Yamaha ufficiali hanno fatto delle belle gare. Bisogna lavorare sul setting della moto, su tutto, per cercare di essere competitivi“, ha aggiunto, spiegando poi che “ogni team lavora a modo suo e sceglie la sua via. La situazione tecnica è che la mia moto è molto simile a quelle ufficiali, quindi è la 2021, mentre quella di Franco è uno step precedente, quindi più simile alla 2019. Poi non so perché loro siano andati così bene mentre noi abbiamo fatto fatica. Quello che possiamo fare è cercare di mettere a posto quello che abbiamo per essere competitivi. Ogni gara avrà la sua storia, quindi bisognerà provare ad essere più forti“.

Non poteva mancare poi un commento sul ritorno di Marc Marquez: “Ci sono tante aspettative su Marquez. Tutti vogliono capire il suo livello, il suo feeling, ma penso che sia in grande forma e che sarà forte fin da domani mattina“.