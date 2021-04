Sabato amaro per Valentino Rossi: “non siamo contenti, ma essere arrabbiati non è importante”

Sabato deludente per Valentino Rossi a Losail. Il Dottore ha ottenuto oggi il peggior risultato di sempre in un qualifica da quando è nel Motomondiale. Un 21° posto amarissimo per il nove volte campione del mondo, che domani partirà dalla penultima casella in griglia di partenza.

Le parole di Valentino Rossi

“Almeno la settimana scorsa in qualifica ero stato veloce. Avevo fatto un giro 1″7 più veloce di oggi, che è un’enormità. Abbiamo provato a cambiare un po’ di cose sulla moto, sia a livello di elettronica che di setting, per provare a salvaguardare la gomma, ma purtroppo non siamo migliorati tanto ed abbiamo perso molta efficacia nel time attack“, ha affermato il Dottore.

“Fra una settimana e l’altra le cose cambiano anche se corri nella stessa pista, quindi ci sono sempre tanti fattori da considerare. Ovviamente non siamo contenti, perché il nostro obiettivo è di essere competitivi e stare davanti, invece abbiamo dei grossi problemi. E’ da un po’ che soffro più o meno degli stessi problemi, cioè della mancanza di grip al posteriore, quindi non è una situazione facile. La settimana scorsa avevo fatto una bella qualifica, ma comunque in gara avevo fatto molta fatica. Dobbiamo cercare di capire perché“, ha aggiunto Rossi.

“Io e la mia squadra cerchiamo di fare tutto il necessario, l’impegno da parte di tutti è al 100%, quindi essere arrabbiati non è molto importante, perdi solo del tempo, anche se chiaramente non possiamo essere contenti. Sto provando a cambiare un po’ di cose anche nel mio stile di guida, ma non sono veloce. Vediamo se domani riusciamo a fare un po’ meglio“, ha concluso il 9 volte campione del mondo.