Tre operazioni per sette fratture: giornata campale per Jorge Martin all’ospedale di Barcellona

E’ una giornata importante per Jorge Martin, protagonista nella terza sessione di prove libere del GP del Portogallo di una tremenda caduta che gli ha provocato numerose fratture. Il pilota della Ducati Pramac ha perso il controllo della sua moto in curva 7, volando nella ghiaia e rotolando per diversi metri. Colpi durissimi che gli hanno provocato ben sette fratture, che richiederanno tre operazioni che verranno svolte tutte oggi presso l’ospedale Dexeus de Barcelona. Gli interventi erano programmati per lunedì, ma l’equipe del dottor Mir ha preferito rinviarli di due giorni dopo aver riscontrato nuove fratture.

Le parole di Martin

Jorge Martin ha voluto tranquillizzare i suoi tifosi tramite una diretta Instagram, rivelando le proprie condizioni e dando appuntamento a tutti per la fine di maggio in occasione del GP del Mugello: “sono volato fuori in curva 7 e ho perso conoscenza dopo aver battuto la testa per terra. Ho iniziato a rotolare nella ghiaia causando le sette fratture – le parole dello spagnolo – sto vivendo un momento difficile, ma ho una grande equipe medica che mi segue e di cui mi fido. Mi opereranno mercoledì: sarà un’operazione lunga perché faranno tutto subito. Le ossa rotte? Tre nella mano destra, un dito della mano sinistra, due nel ginocchio e due nel piede. Le operazioni saranno tre. Interverranno sullo scafoide e sul primo dito piramidale, sul piatto tibiale del ginocchio e anche sul malleolo tibiale della caviglia, per rinforzare il punto di una vecchia frattura che non si è saldata bene”.

Sostituto

La Ducati e il Team Pramac non hanno ancora preso la decisione su chi sarà il pilota che sostituirà Jorge Martin nel prossimo appuntamento di Jerez de la Frontera, in programma nel week-end del 2 maggio. Tutti gli indizi però portano a Michele Pirro, collaudatore ufficiale del team di Borgo Panigale, che dovrebbe affiancare con ogni probabilità Zarco in occasione della gara spagnola.