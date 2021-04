Questo nuovo Marc Marquez fa subito paura: a Portimao è terzo nelle Fp1

E’ iniziato il weekend di gara del Gp del Portogallo. Sulla pista di Portimao si sono appena concluse le prime prove libere del terzo appuntamento della stagione 2021 di MotoGP.

Occhi puntatissimi su Marc Marquez, che si è subito reso protagonista nella prima sessione di prove libere: lo spagnolo della Honda ha subito messo le cose in chiaro, confermando ciò che la maggior parte del suoi colleghi pensavano nelle ultime ore: il Marcziano è tornato!

L’8 volte campione del mondo ha chiuso le sue prime prove libere, dopo 9 mesi lontano dalle gare, con un eccezionale terzo tempo. Lo spagnolo, che fino a pochi secondi prima della conclusione delle Fp1 si trovava in testa alla classifica dei tempi, sul finale è stato superato prima da Rins e successivamente da Vinales, che si è presto quindi il primo posto.

Applausi comunque a Marquez, che ha subito di mostrato di non essersi dimenticato come si guida e non ha manifestato particolari difficoltà sulla pista umida di Portimao.

Chiudono la Top-5 Pol Espargaro e Zarco, sesto invece Pecco Bagnaia, seguito da Quartararo e Miller. Appena fuori dalla top-10 invece Valentino Rossi, 11°.