Lo sport italiano in lacrime: morto a 26 anni Filippo Mondelli

Tragedia nel mondo del canottaggio: è morto a soli 26 anni Filippo Mondelli. Ad annunciare la scomparsa del giovane atlet italiano è stata la federcanottaggio. Mondelli, che faceva parte in quota atleti del Consiglio nazionale del Coni, aveva un osteosarcoma alla gamba sinistra.

Campione del mondo nel quattro di coppia nel 2018, Filippo, comasco, avrebbe compiuto 27 anni il prossimo 18 giugno e a gennaio 2020 aveva annunciato di avere una patologia ossea. Atleta delle Fiame Gialle, lo scorso 13 aprile Filippo era stato eletto nel consiglio nazionale del Coni, primo degli eletti tra gli atleti con 54 voti su 109 votanti.



La nota della Federcanottaggio

“Nella sua vita è sempre stato un guerriero. E’ stato un ragazzo che ha lottato, gioito e goduto della vittoria piu’ bella, il titolo mondiale sul quattro di coppia conquistato il 15 settembre 2018 a Plovdiv al termine di una gara perfetta. Uno spettacolo straordinario! Un risultato che doveva essere il preludio di altri traguardi sportivi ancora più importanti. E quindi il 31 agosto 2019 è ancora Filippo, con il suo quattro di coppia, a qualificare la barca per le Olimpiadi e vincere la medaglia di bronzo.

Tutto perfetto, tutto andava secondo programmi, ma poi, era il 13 gennaio 2020 e ancora non si percepiva la crisi pandemica, la notizia che Filippo, il “Pippo nazionale”, doveva fermarsi per un problema che pareva si potesse risolvere e permettergli di tornare con i suoi compagni di barca, con la sua nazionale olimpica, e con il piglio giusto e’ iniziato il suo percorso verso l’agognato recupero.