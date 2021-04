Un’altra vita spezzata dal Covid, il Bitonto piange la morte di Ciccio Marrone: speaker di soli 29 anni

Una vita spezzata dal Covid. L’ennesima di questa tremenda pandemia che sta mettendo in ginocchio non solo l’Italia, ma il mondo intero. Bitonto piange la morte di Ciccio Marrone, speaker del club scomparso alla giovanissima età di 29 anni a causa di questa terribile malattia, che non gli ha lasciato scampo. Ricoverato presso l’ospedale di Bari a causa dell’aggravarsi del suo stato di salute, in pochi giorni il Covid ha avuto il sopravvento e Ciccio Marrone non ce l’ha fatta, gettando nello sconforto la sua famiglia, i suoi amici e il club di Serie D.

La nota del Bitonto

A dare la notizia della scomparsa di Ciccio Marrone è stato proprio il Bitonto Calcio, che ha annunciato la morte del proprio speaker con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale: “ciao Ciccio – si legge nel post Facebook – sarai per sempre la voce neroverde. Una tragedia immane colpisce il Bitonto e il suo ufficio stampa. Ci lascia a soli 29 anni Ciccio Marrone, il telecronista e la voce ufficiale dei neroverdi”. Nella vita di Ciccio Marrone non c’era solo il calcio, il 29enne infatti era appassionato anche di musica e di politica. Nel 2017 infatti si era candidato alle elezioni comunali con il Partito socialista italiano, senza però essere eletto. Una perdita importante per il Bitonto, che terrà sempre custodita nel cuore la voce di Ciccio Marrone.