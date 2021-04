E’ morto Osamu Kobayashi, famoso regista della serie ‘Naruto’: fatale un cancro ai reni

Il mondo degli anime giapponesi è in lutto, si è spento all’età di 57 anni il famoso Osamu Kobayashi, noto a livello internazionale per aver firmato alcune delle serie più celebri. Illustratore e regista, l’artista nipponico è morto nella notte tra il 17 e il 18 aprile dopo una lunga battaglia di due anni contro un cancro ai reni. Prima di morire ha lasciato un messaggio, che la famiglia ha voluto condividere sui social: “mi dispiace che avevo ancora cose e un lavoro da fare. Sono sicuro che rinascerò e che farà un buon lavoro. Addio. Dagli eterni ventitré anni2.

La carriera di Kobayashi

Nato nel 1964, Osamu Kobayashi ha subito dato sfogo alla sua passione per l’illustrazione e per gli anime, firmando nel 2004 numerosi episodi della serie anime ‘BECK: Mongolian Chop Squad‘, legata al manga di Harold Sakuishi. L’anno successivo ricopre il ruolo di regista e illustratore nella serie ‘Paradise Kiss‘, lavorando in prima persona su quattro episodi. Tra le altre opere più importanti di Osamu Kobayashi ci sono anche alcuni episodi della serie ‘Naruto’, tra le più celebri degli ultimi anni.