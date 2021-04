Addio alla ‘Pantera di Goro’, è morta Milva: grande voce e interprete della musica italiana

Grave lutto nel mondo della musica italiana, all’età di 81 anni è morta Milva, una delle più grandi artiste della nostra Nazione.

Maria Ilva Biolcati, soprannominata anche ‘La Pantera di Goro‘ o ‘La Rossa‘, ha calcato i maggiori palcoscenici internazionali non solo come cantante, ma anche come splendida attrice teatrale. Milva viveva nella sua casa di via Serbelloni, in pieno centro a Milano, insieme alla segretaria Edith e alla figlia Martina Corgnati, critica d’arte. Da alcuni anni non appariva più in scena, precisamente dal 2010 quando aveva lanciato il suo terzo e ultimo album ‘Non conosco nessun Patrizio’, scritto e prodotto da Franco Battiato. Un lavoro arrivato per chiudere un cerchio, iniziato mezzo secolo prima e proseguito su tutti i palchi d’Italia.

Premi

Nel corso della sua carriera, Milva non ha solo pubblicato ben tre album ma ha anche recitato in nove lingue, interpretando Brecht in tedesco e il tango di Piazzolla in spagnolo. La ‘Pantera di Goro‘ ha cantato in Giappone e in Corea del Sud, ricevendo poi nel 2009 la nomina a Cavaliere della Legion d’Onore in Francia e una Croce al merito a Berlino. Infine nel 2018, dopo aver abbandonato il palcoscenico da oltre 8 anni, ha vinto il Premio alla Carriera del Festival di Sanremo, a cui ha partecipato ben 15 volte.