Aspetta gli sms del padre e va dallo psicologo: la morte di Maradona ha stravolto il figlio Diego Jr

La morte di Maradona si poteva evitare, questa è la conclusione che si evince dalla perizia medica disposta dai giudici che stanno indagando sul decesso del Pibe de Oro.

Un risvolto che potrebbe costare carissimo a Leopoldo Luque e ad Agustina Cosachov, le prime persone iscritte nel registro degli indagati per il ruolo di medico personale e psichiatra di Maradona. Quanto emerso dalla perizia ha sconvolto anche la famiglia del Diez, in particolare il figlio Diego Jr, costretto a vedere uno psicologo per superare questo difficile momento. Lo ha rivelato la madre Cristiana Sinagra, intervenuta a Radio Punto Nuovo: “sapevamo già dall’inizio che c’erano delle responsabilità sulla morte di Diego, questa è una cosa che non fa dormire la notte ne me ne mio figlio. Oggi poteva essere ancora con noi“.

Percorso con lo psicologo

Cristiana Sinagra poi ha rivelato come il figlio abbia visto uno psicologo per superare la morte del padre: “i figli non lasceranno nulla di intentato, il padre ripeteva in continuazione che tutto quello che faceva lo faceva per i suoi figli, solo ed esclusivamente per loro. La cosa più importante, però, è il dolore: il dolore di sapere che tuo padre poteva essere ancora con te. Mio figlio dopo la morte del padre ha dovuto fare un percorso con uno psicologo: venire a conoscenza di una cosa del genere è stato difficilissimo. Alle volte ancora prende il cellulare tra le mani sperando in un messaggio del padre perché Diego era un padre molto presente. Per colpa di qualcuno, Diego non c’è più e vogliamo giustizia“.