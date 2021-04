Tremendo lutto per Gonzalo Higuain, il cancro si porta via mamma Nancy: aveva 64 anni

Un tremendo lutto ha colpito Gonzalo Higuain e la sua intera famiglia, nelle scorse ore infatti è morta la madre Nancy Zacarias, sconfitta dal cancro all’età di 64 anni.

La donna stava combattendo ormai dal 2016 contro questa subdola malattia, che non le ha lasciato scampo conducendola alla morte. Sempre al fianco dei propri figli, mamma Nancy amava dipingere e disegnare, passioni che ha portato avanti nel corso del tempo e non ha mai abbandonato nonostante le sue precarie condizioni di salute. Nel marzo 2020 le sue condizioni erano drasticamente peggiorate, al punto che Gonzalo Higuain aveva chiesto un permesso speciale alla Juventus per tornare in Argentina e starle vicino.

Gli ultimi gol

Moglie di Jorge Higuain, mamma Nancy ha dato alla luce non solo Gonzalo, ma anche i fratelli Nicolás, Federico e Lautaro. Domenica, due dei suoi figli (Gonzalo e Federico Higuain) sono riusciti a segnare entrambi nella stessa partita con la maglia dell’Inter Miami, strappando un ultimo sorriso a mamma Nancy, spentasi qualche ora dopo a causa di un subdolo cancro che non le ha lasciato scampo. Una malattia che aveva spinto lo stesso Gonzalo a pensare di lasciare il calcio per stare accanto alla madre, intervenuta per impedire al figlio di rinunciare al proprio sogno per colpa sua. Un istinto materno emerso anche nel 1988, quando il piccolo Gonzalo venne salvato proprio da mamma Nancy, che riuscì a portarlo in tempo in ospedale in seguito ad un attacco di meningite. Gesti d’amore che Higuain ha voluto ricambiare fino alla fine, stando accanto alla madre in questi ultimi giorni di agonia che, senza dubbio, Gonzalo non dimenticherà facilmente.