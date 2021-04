Tristezza e dolore, Simone Perrotta piange la morte della madre: “sono lacerato dentro” [FOTO]

Una notizia tremenda, un dolore troppo grande piombato improvvisamente addosso e impossibile da scacciare. Simone Perrotta piange la morte della madre, scomparsa nelle scorse ore e salutata con una lettera commovente che l’ex centrocampista della Roma ha voluto dedicarle sui social. Parole dolci e al tempo stesso tristi, che sottolineano il dolore provato da Perrotta alla notizia del decesso della sua mamma. Un post tragico trasformatosi anche in un sfogo personale, che ha permesso all’ex giocatore azzurro di urlare al mondo la sua tristezza.

Il post di Perrotta

Questo il saluto di Perrotta dedicato alla madre sui social: “e così troppo presto sei volata via… lasciando un vuoto troppo doloroso da gestire. Pensavo fossi pronto a ricevere quella maledetta telefonata che ti sveglia durante la notte, perché sapevo che presto o tardi sarebbe arrivata, ma la verità è che, non lo si è mai abbastanza per capire che una parte fondamentale di te non c’è più. lo so è il ciclo della vita, ma è un dolore che ti lacera dentro. È stato un privilegio averti come mamma. Mi hai riempito di affetto ed attenzione in ogni istante della mia vita, e ti prego, ovunque tu sia, non smettere di sussurrarmi quelle paroline piene d’amore perché continuo ad averne un bisogno vitale. Buon viaggio mamma e sono consapevole che un giorno staremo più vicini di quanto lo siamo stati in vita. Ti amo“.