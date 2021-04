Dramma nel calcio inglese, muore il capitano dello Yeovil Town: aveva solo 32 anni

Una notizia tremenda sconvolge il calcio inglese, costretto a piangere la morte di Lee Collins, capitano 32enne dello Yeovil Town. Il club di National League, equivalente alla quinta serie britannica, ha comunicato il decesso del difensore classe 1988 avvenuto nella giornata di ieri, diramando una nota sul proprio sito ufficiale: “tutti allo Yeovil Town Football Club sono in lutto per la perdita del capitano del club Lee Collins. I nostri pensieri e le nostre preghiere vanno alla sua famiglia e ai suoi amici. Chiediamo a tutti di rispettare la privacy della famiglia in questo momento. Il club non farà ulteriori commenti in questo momento. La nostra partita di domani con l’Altrincham è stata rinviata“.

La carriera di Collins

La carriera di Lee Collins inizia nell’Academy del Wolverhampton, per poi trasferirsi all’Hereford nel 2008/2008 dove contribuisce alla promozione del club dalla League Two alla League One. La stagione successiva passa al Port Vale, collezionando ben 163 presenze in League Two prima di vestire la maglia del Barnsley in Championship nel 2011. Negli anni successivi, Lee Collins si trasferisce allo Shrewsbury, al Northampton, al Mansfield e al Forest Green alternando presenze in terza e quarta divisione inglese. Nel 2019 infine sbarca in National League allo Yeovil Town, fino al giorno della sua morte sopraggiunta ieri. Questo il tweet del club per dire addio al proprio capitano: