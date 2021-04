Lutto nel mondo del basket: morta per covid ex campionessa brasiliana

Arriva un nuovo lutto nel mondo dello sport: il Brasile, in particolar modo, piange la scomparsa di una ex stella del basket femminile. E’ morta a 52 anni per complicanze da Covid Ruth de Souza, campionessa mondiale nel ’94.

L’ex cestista era ricoverata da fine marzo in terapia intensiva in un ospedale di Tres Lagos, nello stato del Mato Grosso del Sud. A confermare la notizia della morte della donna è stata la Confederazione brasiliana di basket (Cbb) sul proprio sito. Ruth de Souza faceva parte di una delle generazioni piu’ vincenti del basket femminile brasiliano.

Ai Mondiali vinti nel ’94, in Australia, il Brasile di Ruth de Souza sconfisse prima gli Stati Uniti in semifinale e successivamente la Cina nella finale per la medaglia d’oro iridata.