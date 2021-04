Posizioni nel ranking e tanti soldi, Sinner sfida Djokovic a Monte-Carlo: in palio non c’è solo la gloria

Esordio positivo per Jannik Sinner nel primo turno del Masters 1000 di Monte-Carlo, un successo agevole per il 19enne di San Candido quello arrivato contro lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas, steso in due set con il punteggio di 6-3, 6-4 in poco meno di 90 minuti.

Una vittoria che spalanca all’azzurro le porte dei sedicesimi di finale, dove incontrerà per la prima volta in carriera Novak Djokovic. Un confronto sulla carta sbilanciato a favore del numero uno del mondo, ma Sinner non ha nessuna intenzione di partire battuto al cospetto del recente vincitore degli Australian Open. Le ottime prestazioni di Miami inducono a credere che non sarà un match a senso unico, considerando anche il fatto che Djokovic non gioca dal febbraio scorso.

Il ranking

Grazie alla vittoria ottenuta contro Albert Ramos-Vinolas, Jannik Sinner ha già scalato una posizione del ranking ATP piazzandosi al 20° posto con con 2369 punti. Un piccolo passo a cui potrebbero seguirne altri, se il 19enne di San Candido riuscisse nell’impresa di battere Djokovic. In tal caso, l’azzurro salirebbe di un altro gradino e si attesterebbe al 19° posto con 2394 punti. Proseguendo nel torneo, Sinner potrebbe addirittura arrivare alle porte della top-ten nel caso in cui dovesse vincere il Masters 1000 di Monte-Carlo, tenendo sempre conto comunque dei risultati dei giocatori che lo precedono in classifica. C’è comunque da dire che l’altoatesino è attualmente il numero 2 d’Italia stando al ranking virtuale, perché Fabio Fognini è scivolato nelle ultime settimane al venticinquesimo posto.

I soldi

La vittoria ottenuta da Sinner contro Albert Ramos-Vinolas gli ha permesso di intascare 18.100 euro, cifra destinata a crescere ovviamente in caso di ulteriori vittorie sulla terra rossa di Monte-Carlo. L’azzurro staccherebbe già un sostanzioso assegno se dovesse stendere Djokovic, guadagnando 29.000 euro per la qualificazione agli ottavi di finale. In caso di passaggio ai quarti, il montepremi salirebbe a 46.500 euro, mentre l’accesso in semifinale permette di intascare ben 85.000 euro. In caso di accesso in finale, il perdente si assicurerebbe 150.000 euro, il vincitore del Masters 1000 di Monte-Carlo invece si porterà a casa 251.085 euro.