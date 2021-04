Ceferin ci va giù pesante! Juve, Real e Barca nei guai: “terrapiattisti che pensano che la Superlega esista”

La questione Superlega non è ancora stata del tutto risolta. Ci sono ancora squadre che non sono uscite dal progetto e che rischiano serie conseguenze nelle altre competizioni e negli altri campionati. Il presidente Uefa, sta ribadendo ogni giorno i rischi che queste squadre corrono per il loro futuro e lo ha fatto anche oggi in un’intervista al “The Mail”.

I club inglesi

Ceferin si rivolge con delicatezza alle squadre inglesi, le prime ad abbandonare il progetto, spiegando che per loro non sono previste particolari conseguenze. “Dovrebbero essere trattati con più indulgenza perché sono stati il primo gruppo a cambiare idea“, ha affermato.

Le minacce ai club ancora coinvolti

Usa toni differenti, duri, poi Ceferin per quanto riguarda le squadre che fanno ancora parte del progetto. Real Madrid, Barcellona e Juventus: “terrapiattisti che pensano che la Super League esista. Per me ci sono tre gruppi di questi 12: i sei inglesi, che sono usciti per primi, poi gli altri tre (Atletico Madrid, Milan, Inter) e poi quelli che pensano che la Terra sia piatta e che la Super League esista ancora. E c’è una grande differenza tra questi. Ma tutti saranno ritenuti responsabili. In che modo, vedremo. Non voglio dire procedimento disciplinare, ma deve essere chiaro che ognuno deve essere ritenuto responsabile, anche se in modo diverso. È la decisione del comitato esecutivo? Vedremo. È troppo presto per dirlo“, ha concluso Ceferin. Non sono quindi escluse conseguenze gravi per i club ancora nel progetto.