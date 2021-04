Crisi profonda per McLaren: il Covid costringe alla vendita della sede di Woking

La pandemia ha messo in difficoltà il mondo intero, mandando in crisi diversi settori e tante aziende. A pagare le conseguenze del Covid adesso è anche un team di Formula 1.

La McLaren è stata costretta a vendere la sede di Woking. Il Technology Center, realizzato nel 2004, è stato messo in vendita lo scorso anno per far fronte alla crisi causata dalla pandemia. Pochi giorni fa e dopo settimane di contrattazioni, è arrivata la conferma dell’accordo e, dunque, la chiusura delle trattative.

Il Technology Center di Woking è stato venduto per circa 170 milioni di sterline alla società americana Global Net Lease, un fondo di investimento immobiliare.

McLaren non dirà del tutto addio alla sede di Woking: è stato infatti fatto un accordo che prevede un patto di locazione di 20 anni. “Siamo lieti di annunciare che questa struttura di primo ordine farà parte del portafoglio Gnl”, ha dichiarato James Nelson, amministratore delegato della società americana.

Le parole del Ceo Brown