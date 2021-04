Masters 1000 di Monte-Carlo, cocente delusione per Berrettini: Sonego senza problemi contro Fucsovics

Prima cocente delusione per l’Italia al Masters 1000 di Monte-Carlo, Matteo Berrettini esce infatti di scena al primo turno del prestigioso torneo monegasco, cedendo in due set a Davidovich Fokina.

Il numero 10 del ranking ATP paga i numerosi errori commessi nel corso del confronto con lo spagnolo, abile a sfruttare i passaggi a vuoto del proprio avversario e a punirlo con il punteggio di 7-5, 6-3 dopo un’ora e mezza di partita. Tanta amarezza per Berrettini, costretto ad alzare bandiera bianca al cospetto di un avversario insidioso capace di eliminare al primo turno Alex De Minaur.

Sorride Sonego

Per un Berrettini che mastica amaro c’è un Sonego che continua a incantare, l’azzurro infatti vince all’esordio del Masters 1000 di Monte-Carlo dopo aver portato a casa il Sardegna Open due giorni fa. Successo netto per il numero 28 del ranking contro l’ungherese Fucsovics, costretto ad arrendersi sotto i colpi di Sonego. Il tennista italiano si impone in due set con il punteggio di 6-3, 6-4 dopo un’ora e 43 minuti di gioco, guadagnandosi la possibilità di sfidare Zverev al secondo turno.